Черчесов отреагировал на призыв Карпина к игрокам сборной уезжать в Европу

Черчесов заявил, что игра россиян в Европе не гарантирует результатов сборной

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на призыв нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина к подопечным уезжать в европейские чемпионаты. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«То, что игроки выступают за границей, — это плюс, минусов нет, но это не говорит, что сборная России или другая национальная команда обязательно что‑то выиграют», — заявил Черчесов. Он привел в пример 1990-е годы, когда множество россиян играло в европейских топ-клубах, но это не гарантировало сборной хороших результатов.

«А вот два турнира, где мы более‑менее выглядели. На Евро‑2008 третье‑четвертое место заняли, там только один Иван Саенко был, который выступал за границей. На ЧМ‑2018 знаете, сколько таких было? Два!» — добавил Черчесов.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.