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21:17, 21 сентября 2023Спорт

Черчесов отреагировал на призыв Карпина к игрокам сборной уезжать в Европу

Черчесов заявил, что игра россиян в Европе не гарантирует результатов сборной

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на призыв нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина к подопечным уезжать в европейские чемпионаты. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«То, что игроки выступают за границей, — это плюс, минусов нет, но это не говорит, что сборная России или другая национальная команда обязательно что‑то выиграют», — заявил Черчесов. Он привел в пример 1990-е годы, когда множество россиян играло в европейских топ-клубах, но это не гарантировало сборной хороших результатов.

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«А вот два турнира, где мы более‑менее выглядели. На Евро‑2008 третье‑четвертое место заняли, там только один Иван Саенко был, который выступал за границей. На ЧМ‑2018 знаете, сколько таких было? Два!» — добавил Черчесов.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

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    Алексей Гусев
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