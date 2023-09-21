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15:35, 21 сентября 2023Спорт

Эксперты объяснили причины появления тошноты после тренировки

Shape: обезвоживание вызывает тошноту во время и после тренировки

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Эксперты журнала Shape объяснили причины появления тошноты после тренировки. Об этом сообщается на сайте издания.

Специалисты рассказали, что чувство тошноты может возникнуть из-за обезвоживания или, напротив, из-за употребления слишком большого количества жидкости и еды перед занятием. Отмечается, что плотный прием пищи должен состояться не позднее, чем за один-три часа до тренировки.

Кроме того, через недомогание может проявиться реакция организма на повышенную физическую нагрузку, а также вследствие выполнения упражнений в жару или на большой высоте. Эксперты добавили, что вызвать ухудшение самочувствия может прием пищевых добавок и лекарств или из-за дисбаланса физического и психического здоровья (стресса, депрессии, мигрени и так далее).

Эксперты также рассказали, как бороться с чувством тошноты после тренировки. Они порекомендовали употреблять меньше кофеина, сохранять прохладу в помещении на протяжении всего занятия, снижать интенсивность нагрузок, если это необходимо, избегать обильных приемов пищи, а также пищевых добавок незадолго до тренировки.

Ранее врач Яна Сыроватская раскрыла опасность вакуума. Специалист рассказала, что это популярное упражнение для плоского живота можно выполнять только натощак или через два-три часа после еды.

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    Андрей Стрельцов
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