Минспорт отказался платить ежегодные взносы WADA на прежних условиях

Минспорт отказался выплатить ежегодный взнос WADA размером 1,2 миллиона долларов

В Министерстве спорта России заявили, что отказываются платить ежегодные взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на прежних условиях. Заявление приводит ТАСС.

В Минспорте пояснили, что взнос России должен составить 1,2 миллиона долларов. Этот показатель рассчитали на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, однако 16 марта 2022 года Российская Федерация прекратила свое членство в Совете Европы, поэтому взнос за 2023 год не был выплачен.

В Министерстве подчеркнули, что ежегодный бюджет WADA формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. Однако отмечается, что Россия уже инициировала вопрос о выработке формулы финансирования для стран, не входящих в Совет Европы.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — выступать без флага и гимна в течение четырех лет. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение РУСАДА.