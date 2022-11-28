Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Камерун
1:1
1-й тайм
live
Сербия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 2-й тур
Южная Корея
Сегодня
16:00 (Мск)
Гана
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 2-й тур
Бразилия
Сегодня
19:00 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 2-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Уругвай
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 2-й тур
13:33, 28 ноября 2022Спорт

Стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА

WADA продлит отстранение РУСАДА из-за вопросов после проведения аудиторской проверки

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре этого года.

Продление отстранения означает, что российские спортсмены продолжат выступать без флага и гимна. Кроме того, международным спортивным организациям будет рекомендовано отказаться от проведения крупных турниров на территории страны.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а российских спортсменов лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил введение санкций сроком на два года.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слухи об оставлении Россией Энергодара и ЗАЭС
Россиянка пыталась подкупить судью во время заседания
Мировому росту цен предсказали спад
Криптобиржа Bitfront объявила о закрытии
Российские морпехи рассказали об уязвимости своих позиций под Павловкой
Названо условие для сохранения уровня добычи и экспорта российского угля
Стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА
Сфотографировавшегося с детьми Байдена сравнили с героем фильма ужасов
В Москве произошел пожар в поликлинике
Королева красоты снялась в откровенном наряде на ЧМ и вызвала гнев у фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.