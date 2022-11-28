Стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА

WADA продлит отстранение РУСАДА из-за вопросов после проведения аудиторской проверки

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре этого года.

Продление отстранения означает, что российские спортсмены продолжат выступать без флага и гимна. Кроме того, международным спортивным организациям будет рекомендовано отказаться от проведения крупных турниров на территории страны.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а российских спортсменов лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил введение санкций сроком на два года.