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17:52, 21 сентября 2023Спорт

Российский хоккеист рассказал о безумных бонусах за победу на чемпионате мира

Задоров: хоккеисты сборной России получили по 400 тысяч долларов за победу на ЧМ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал о безумных бонусах за победу сборной страны на чемпионате мира 2014 года в Минске.

Спортсмен заявил, что каждый игрок команды получил по 400 тысяч долларов на карту. «Все поехали в банк. 400 кусков за победу на чемпионате мира, на который канадцы привезли 18-ю команду. Каждому. Долларов. Налом», — рассказал он. По словам 28-летнего Задорова, Александр Овечкин также получил Mercedes.

В мае Задоров назвал причину, по которой не прилетит в Россию. Спортсмен объяснил отказ приезжать на родину фразой «приоритеты выше скучаний».

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Помимо «Калгари» и «Чикаго», россиянин играл за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

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    Анастасия Борисова
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