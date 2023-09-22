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08:51, 22 сентября 2023Мир

В Европе оценили влияние выборов в некоторых странах на поддержку Украины

Politico: выборы в некоторых странах Европы угрожают поддержке Украины

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Предстоящие выборы и внутренние проблемы в некоторых странах Европы угрожают поддержке Украины. О влиянии выборов в Польше и Словакии на помощь Киеву говорится в статье газеты Politico.

15 октября состоятся выборы в Польше. «Украина понимает, что в последние месяцы она граничит не с Польшей, а «с польскими выборами». Так что на данный момент голоса ста тысяч польских фермеров важнее для правительства, чем цена, которую придется заплатить Украине», — объяснил политику Варшавы в отношении Киева по вопросу экспорта и импорта сельхоз продукции глава Центра либеральных стратегий в Софии Иван Крастев.

Одним из фаворитов на выборах 30 сентября в Словакии стал бывший премьер-министр Роберт Фицо, который выступает против поддержки Украины. ««Если у вас есть общество, в котором только 40 процентов поддерживают поставки оружия в Украину, а ваше правительство предлагает помощь, это вызывает обратную реакцию», — объяснил популярность Фицо научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Милан Нич.

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Ранее польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк отметил, что Варшава может перестать оказывать помощь Украине, и раскритиковал действия украинской стороны в сельскохозяйственном секторе. Кроме того, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша перестала поставлять вооружение украинской армии.

18 сентября Фицо заявил, что Словакия прекратит выделять помощь Украине в случае победы его оппозиционной партии Smer. Он также добавил, что поставки западными странами вооружений Киеву в любом случае не изменят ход боевых действий и не повлияют ситуацию.

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    Семен Александров
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