В Европе оценили влияние выборов в некоторых странах на поддержку Украины

Politico: выборы в некоторых странах Европы угрожают поддержке Украины

Предстоящие выборы и внутренние проблемы в некоторых странах Европы угрожают поддержке Украины. О влиянии выборов в Польше и Словакии на помощь Киеву говорится в статье газеты Politico.

15 октября состоятся выборы в Польше. «Украина понимает, что в последние месяцы она граничит не с Польшей, а «с польскими выборами». Так что на данный момент голоса ста тысяч польских фермеров важнее для правительства, чем цена, которую придется заплатить Украине», — объяснил политику Варшавы в отношении Киева по вопросу экспорта и импорта сельхоз продукции глава Центра либеральных стратегий в Софии Иван Крастев.

Одним из фаворитов на выборах 30 сентября в Словакии стал бывший премьер-министр Роберт Фицо, который выступает против поддержки Украины. ««Если у вас есть общество, в котором только 40 процентов поддерживают поставки оружия в Украину, а ваше правительство предлагает помощь, это вызывает обратную реакцию», — объяснил популярность Фицо научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Милан Нич.

Ранее польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк отметил, что Варшава может перестать оказывать помощь Украине, и раскритиковал действия украинской стороны в сельскохозяйственном секторе. Кроме того, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша перестала поставлять вооружение украинской армии.

18 сентября Фицо заявил, что Словакия прекратит выделять помощь Украине в случае победы его оппозиционной партии Smer. Он также добавил, что поставки западными странами вооружений Киеву в любом случае не изменят ход боевых действий и не повлияют ситуацию.

