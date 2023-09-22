Звезда НБА решил избавиться от роскошного особняка

Игрок НБА Бредли Бил выставил на продажу особняк за 10 миллионов долларов

Американский баскетболист Бредли Бил выставил на продажу особняк стоимостью 10 миллионов долларов. Дом площадью более 1200 квадратных метров спортсмен продает накануне нового сезона игр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает издание RobbReport со ссылкой на объявление компании RLAH Real Estate.

Дом с шестью спальнями и девятью ванными построен в 2019 году и расположен в Бетесде, штат Мэриленд. Тогда Бил отдал за него почти 8 миллионов долларов. В доме есть две гостиные с баром, столовая, домашний кабинет и кухня шеф-повара. Также в распоряжении владельца роскошного дома — зал игровых автоматов и собственный тренажерный зал.

Кроме того, будущий хозяин особняка сможет похвастаться бассейном с подогревом, теннисным кортом и даже подземной баскетбольной площадкой. Для удобства домовладельца предлагаются мужская и женская гардеробные, а во дворе размещена зона для барбекю.

В июне стало известно, что Бил покидает команду «Вашингтон Уизардс», в составе которой он провел десять сезонов. Теперь на позиции атакующего защитника он играет в команде «Финикс Санз».

Ранее Элтон Джон выставил на продажу квартиру в Атланте за 4,9 миллиона долларов. Общая площадь жилья оценивается в 1254 квадратных метра — Джон купил пять квартир в этом здании и объединил их в одну. В ней певец останавливался, когда приезжал на гастроли в США.