Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:52, 22 сентября 2023Среда обитания

Звезда НБА решил избавиться от роскошного особняка

Игрок НБА Бредли Бил выставил на продажу особняк за 10 миллионов долларов

Фото: Brad Mills / USA TODAY Sports / Reuters

Американский баскетболист Бредли Бил выставил на продажу особняк стоимостью 10 миллионов долларов. Дом площадью более 1200 квадратных метров спортсмен продает накануне нового сезона игр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает издание RobbReport со ссылкой на объявление компании RLAH Real Estate.

Дом с шестью спальнями и девятью ванными построен в 2019 году и расположен в Бетесде, штат Мэриленд. Тогда Бил отдал за него почти 8 миллионов долларов. В доме есть две гостиные с баром, столовая, домашний кабинет и кухня шеф-повара. Также в распоряжении владельца роскошного дома — зал игровых автоматов и собственный тренажерный зал.

Кроме того, будущий хозяин особняка сможет похвастаться бассейном с подогревом, теннисным кортом и даже подземной баскетбольной площадкой. Для удобства домовладельца предлагаются мужская и женская гардеробные, а во дворе размещена зона для барбекю.

Материалы по теме:
Роналду зарабатывает миллиарды и тратит их на роскошь. Как живет самый богатый футболист мира?
Роналду зарабатывает миллиарды и тратит их на роскошь.Как живет самый богатый футболист мира?
16 августа 2023
В одной парадной Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
В одной параднойСколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
7 февраля 2019

В июне стало известно, что Бил покидает команду «Вашингтон Уизардс», в составе которой он провел десять сезонов. Теперь на позиции атакующего защитника он играет в команде «Финикс Санз».

Ранее Элтон Джон выставил на продажу квартиру в Атланте за 4,9 миллиона долларов. Общая площадь жилья оценивается в 1254 квадратных метра — Джон купил пять квартир в этом здании и объединил их в одну. В ней певец останавливался, когда приезжал на гастроли в США.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле опровергли возможность социальных взрывов из-за бензина

    В России заочно осудили на 24 года украинского военного Москву

    Венгрия заблокировала заявление ЕС с осуждением Азербайджана

    Кайли Дженнер случайно показала совместное фото с Тимоти Шаламе

    «Боинг» со 174 пассажирами выкатился за полосу при посадке в российском городе

    Жена известного футболиста рассекретила свою беременность

    Экономике еврозоны предрекли спад

    ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Ростовской области

    В центре Еревана начались задержания протестующих

    Военный суд отправил в колонию виновных в подготовке теракта в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости