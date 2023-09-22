ТАСС: Decathlon решил открыть в России созвучный с Adidas спортивный бренд ADS

Российская компания ARM, которая вскоре будет владеть активами французского ретейлера Decathlon, решила открыть в стране созвучный с Adidas бренд. Об этом сообщает ТАСС.

Руководство отечественной организации подало заявку в Роспатент на регистрацию марки ADS (All Do Sport). Отмечается, что данная аббревиатура схожа с биржевым тикером (уникальное краткое название на бирже конкретного актива — прим. «Ленты.ру») группы компаний Adidas, которое также обозначается как ADS. На данный момент запрос находится на стадии формального рассмотрения.

Ранее сообщалось, что о продаже всех своих российских активов Decathlon договорился с российской компанией ARM, в том числе владеющей франшизой Mango. В собственность последней перейдут 35 магазинов и склад. ARM должна будет восстановить 1,4 тысячи рабочих мест.

Позже стало известно о сроках открытия магазинов Decathlon в России. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что торговые точки начнут возобновлять работу до конца текущего года, когда завершится продажа новому владельцу.

Французский ретейлер приостановил поставки в Россию, а также работу всех магазинов в конце марта 2022 года.