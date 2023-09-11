Названы сроки открытия магазинов Decathlon в России

Минпромторг: магазины Decathlon начнут открываться в России до конца года

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал сроки открытия магазинов Decathlon в России в рамках Восточного экономического форума. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам политика, торговые точки начнут возобновлять работу до конца текущего года, когда завершится продажа новому владельцу. Он отметил, что сделка по продаже активов оказалась одобрена правительственной комиссией.

«Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться», — заявил Евтухов.

Ранее стало известно, что Decathlon договорился о продаже всех своих российских активов с российской компанией ARM, в том числе владеющей франшизой Mango. В собственность последней перейдут 35 магазинов и склад. ARM должна будет восстановить 1,4 тысячи рабочих мест. При этом эксперты оценили стоимость принадлежащих французской компании Decathlon активов на сумму от 5 до 13 миллиардов рублей.

Французский ретейлер приостановил поставки в Россию, а также работу всех магазинов в конце марта 2022 года.