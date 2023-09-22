Россиян заверили в отсутствии дефицита топлива

Правительство России сообщило об отсутствии дефицита топлива в опте и рознице

В России отсутствует дефицит топлива как в оптовом, так и розничном сегментах, сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяных компаний. Об этом пишет ТАСС.

На НПЗ, нефтебазах и в резервуарах «Транснефти» накоплены достаточные запасы топлива, заверили в кабмине. На 20 сентября общий объем запасов топлива составлял 4,85 миллиона тонн — 1,9 миллиона тонн бензина и 2,95 миллиона тонн дизеля.

21 сентября правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка. Речь идет о запрете вывоза из страны бензинов товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах, за некоторыми исключениями, которые имеют незначительную долю в общем экспорте.

На этом фоне 22 сентября стоимость топлива на бирже рухнула — цена бензина АИ-92 по европейскому территориальному индексу снизилась на 9,63 процента, а бензина АИ-95 — на 10,76 процента. Дизельное топливо потеряло сразу 14,52 процента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве основной причины запрета назвал дефицит топлива для сельского хозяйства, из-за которого возникла угроза срыва уборочной кампании и посевных работ.