Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:39, 22 сентября 2023Экономика

Стоимость бензина и дизельного топлива на бирже рухнула

Стоимость бензина и дизельного топлива на СПбМТСБ рухнула после запрета экспорта

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В пятницу, 22 сентября, в ходе первых после введения почти полного запрета на экспорт нефтепродуктов из России торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина и дизельного топлива рухнула, свидетельствуют данные площадки.

Цена бензина АИ-92 по европейскому территориальному индексу снизилась на 9,63 процента, до 55 925 рублей за тонну, а бензина АИ-95 — на 10,76 процента, до 59 362 рублей. Дизельное топливо, которое устойчивее всего удерживалось вблизи локальных максимумов в последние дни, потеряло сразу 14,52 процента (61 431 рубль за тонну).

Стоимость топлива для реактивных двигателей упала на 14,99 процента (68 762 рубля за тонну), топочного мазута — на 2,91 процента (37 478 рублей), сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 3,1 процента (26 896 рублей).

В последний раз на таком уровне дизельное топливо торговалось 1,5 месяца назад, а бензин обоих сортов — в мае. Тем не менее это по-прежнему значительно дороже, чем год назад или еще в феврале.

Материалы по теме:
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
Правительство ограничило вывоз топлива из России.Почему власти пошли на это?
21 сентября 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Биржевые цены на нефтепродукты усиленно росли последние полгода. С конца августа ряд регионов страны сообщил о возникающем дефиците топлива, после чего правительство пообещало принять меры. Тем не менее рост цен на бензин и дизельное топливо ускорился, а купить его в розница стало сложнее.

Тенденция развернулась в обратную сторону после того, как стало известно о намерении властей ввести заградительную пошлину в размере 250 долларов за тонну нефтепродуктов. Официально эта информация не подтверждалась, однако в правительстве предупредили о готовности пойти на кардинальные меры.

В четверг, 21 сентября, премьер Михаил Мишустин подписал постановление о запрете экспорта нефтепродуктов, что стало даже более жесткой мерой чем пошлина. Срок действия ограничений неизвестен, по оценкам чиновников, их отменят, когда ситуация внутри страны стабилизируется.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Что известно об атаке?

    Уехавшие из России актеры вернутся на отечественные экраны

    Жителей Севастополя попросили покинуть центр после атаки ВСУ

    Раскрыт главный запрос россиян в сфере недвижимости

    На Украине оценили российскую оборону

    Минобороны раскрыло подробности ракетной атаки на Севастополь

    Один военнослужащий погиб при атаке по зданию штаба ЧФ в Севастополе

    Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями России

    Зеленскому указали на необходимость решения конфликта на Украине

    40-летняя Энн Хэтэуэй раскрыла секреты моложавой внешности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости