Стоимость бензина и дизельного топлива на бирже рухнула

Стоимость бензина и дизельного топлива на СПбМТСБ рухнула после запрета экспорта

В пятницу, 22 сентября, в ходе первых после введения почти полного запрета на экспорт нефтепродуктов из России торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина и дизельного топлива рухнула, свидетельствуют данные площадки.

Цена бензина АИ-92 по европейскому территориальному индексу снизилась на 9,63 процента, до 55 925 рублей за тонну, а бензина АИ-95 — на 10,76 процента, до 59 362 рублей. Дизельное топливо, которое устойчивее всего удерживалось вблизи локальных максимумов в последние дни, потеряло сразу 14,52 процента (61 431 рубль за тонну).

Стоимость топлива для реактивных двигателей упала на 14,99 процента (68 762 рубля за тонну), топочного мазута — на 2,91 процента (37 478 рублей), сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 3,1 процента (26 896 рублей).

В последний раз на таком уровне дизельное топливо торговалось 1,5 месяца назад, а бензин обоих сортов — в мае. Тем не менее это по-прежнему значительно дороже, чем год назад или еще в феврале.

Биржевые цены на нефтепродукты усиленно росли последние полгода. С конца августа ряд регионов страны сообщил о возникающем дефиците топлива, после чего правительство пообещало принять меры. Тем не менее рост цен на бензин и дизельное топливо ускорился, а купить его в розница стало сложнее.

Тенденция развернулась в обратную сторону после того, как стало известно о намерении властей ввести заградительную пошлину в размере 250 долларов за тонну нефтепродуктов. Официально эта информация не подтверждалась, однако в правительстве предупредили о готовности пойти на кардинальные меры.

В четверг, 21 сентября, премьер Михаил Мишустин подписал постановление о запрете экспорта нефтепродуктов, что стало даже более жесткой мерой чем пошлина. Срок действия ограничений неизвестен, по оценкам чиновников, их отменят, когда ситуация внутри страны стабилизируется.