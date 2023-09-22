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12:49, 22 сентября 2023Экономика

В России потребовали увеличить отправку топлива на биржу

Глава управления ФАС Цышевская призвала нарастить продажу топлива на бирже

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Минимальные продажи бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) должны быть увеличены до 15 процентов и до 13-14 процентов — от объема производства соответственно. Об этом на совещании комитета Совета Федерации заявила начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская, передает ТАСС.

Сейчас минимальная доля в бензине составляет 13 процентов, а дизеля — 9,5 процента. По ее словам, подсчеты показывают, что для сдерживания цен на приемлемом уровне на бирже требуется продавать не менее 20 процентов от объемов реализации, и в Минэнерго с этим согласны.

Цышевская одобрила временные ограничения на экспорт топлива, которые ввело накануне правительство. Представительница ФАС указала, что они позволят нарастить запасы и поспособствуют стабилизации цен.

Вместе с тем она не объяснила, как соотносится требование увеличить продажи на бирже с дефицитом топлива, с которым ранее столкнулись ряд регионов. В правительстве связывают его в первую очередь с серым экспортом, то есть с закупкой для продажи на внутреннем рынке и отправке за рубеж мелкими игроками, в частности, об этом говорил замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Однако при увеличении объемов биржевых торгов количество топлива, доступного для закупок недобросовестным участникам рынка, увеличится.

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Сроки действия ограничений не называются, меры будут действовать до тех пор, пока ситуация не выправится.

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    Платон Щукин
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