В России потребовали увеличить отправку топлива на биржу

Глава управления ФАС Цышевская призвала нарастить продажу топлива на бирже

Минимальные продажи бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) должны быть увеличены до 15 процентов и до 13-14 процентов — от объема производства соответственно. Об этом на совещании комитета Совета Федерации заявила начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская, передает ТАСС.

Сейчас минимальная доля в бензине составляет 13 процентов, а дизеля — 9,5 процента. По ее словам, подсчеты показывают, что для сдерживания цен на приемлемом уровне на бирже требуется продавать не менее 20 процентов от объемов реализации, и в Минэнерго с этим согласны.

Цышевская одобрила временные ограничения на экспорт топлива, которые ввело накануне правительство. Представительница ФАС указала, что они позволят нарастить запасы и поспособствуют стабилизации цен.

Вместе с тем она не объяснила, как соотносится требование увеличить продажи на бирже с дефицитом топлива, с которым ранее столкнулись ряд регионов. В правительстве связывают его в первую очередь с серым экспортом, то есть с закупкой для продажи на внутреннем рынке и отправке за рубеж мелкими игроками, в частности, об этом говорил замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Однако при увеличении объемов биржевых торгов количество топлива, доступного для закупок недобросовестным участникам рынка, увеличится.

Российские власти объявили об остановке экспорта нефтепродуктов на фоне рекордного роста биржевых цен и пропажи бензина и дизельного топлива на заправках в десятках регионов страны.

Сроки действия ограничений не называются, меры будут действовать до тех пор, пока ситуация не выправится.

