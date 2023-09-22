Российский игрок НХЛ усомнился в возможности вернуться на родину

Игрок НХЛ Задоров заявил, что может не вернуться в Россию после критики

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров высказался о возможности вернуться в Россию после критических высказываний. Его слова приводит The Hockey News.

«Я понимаю, какие будут последствия. Вероятно, я не смогу вернуться на Родину, в свой город, где вырос, но я спокойно к этому отношусь. Я знаю, как там все устроено», — заявил спортсмен. Он отметил, что ему было важно, чтобы люди знали его точку зрения и чтобы они не боялись высказываться.

Ранее Задоров раскритиковал проведение спецоперации на Украине. Также он негативно оценил деятельность некоторых специалистов, в том числе, двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Помимо «Калгари» и «Чикаго», россиянин играл за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».