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09:41, 22 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян рассказал об обстановке в Карабахе

Пашинян: у Армении есть надежда на положительное развитие ситуации в Карабахе

Фото: Siranush Sargsyan / AP

В Нагорном Карабахе продолжается гуманитарный кризис и обстановка остается крайне напряженной. О ситуации в регионе рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости .

«Мы постоянно находимся на связи с нашими партнерами в Нагорном Карабахе и в результате проведенных сегодня обсуждений можем констатировать, что есть надежды на позитивные подвижки», — сказал он.

Ранее Пашинян допустил, что жители НК могут переехать в Армению. Это случится в том случае, если будет зафиксировано, что их проживание в своих домах невозможно, подчеркнул премьер.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета безопасности ООН призвал направить в регион для оценки ситуации международную организацию. Он призвал Совбез осудить возобновление боевых действий и удары по гражданским поселениям и инфраструктуре.

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    Алевтина Запольская
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