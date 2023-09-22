МИД Армении призвал ООН направить миссию в Карабах

Глава МИД Армении Мирзоян призвал ООН направить миссию в Нагорный Карабах

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совбеза ООН призвал международную организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе. Его слова приводит РИА Новости.

Министр призвал Совет безопасности показать свой авторитет и предпринять ряд действий. В первую очередь это осуждение возобновления боевых действий и ударов по гражданским поселениям и инфраструктуре.

Также Совбезу следует потребовать полного исполнения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиту мирных граждан, а также направить миссию, в которую войдут сотрудники различных агентств, чтобы дать оценку ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности.

Мирзоян призвал создать возможности для формирования уполномоченных ООН миротворческих сил для поддержания стабильности в регионе.

Ранее помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча в ходе выступления на заседании Совбеза рассказал о готовности организации поддержать мирные усилия по Нагорному Карабаху. Он подчеркнул, что ООН поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.

