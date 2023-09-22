Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:11, 22 сентября 2023Бывший СССР

МИД Армении призвал ООН направить миссию в Карабах

Глава МИД Армении Мирзоян призвал ООН направить миссию в Нагорный Карабах

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совбеза ООН призвал международную организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе. Его слова приводит РИА Новости.

Министр призвал Совет безопасности показать свой авторитет и предпринять ряд действий. В первую очередь это осуждение возобновления боевых действий и ударов по гражданским поселениям и инфраструктуре.

Также Совбезу следует потребовать полного исполнения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиту мирных граждан, а также направить миссию, в которую войдут сотрудники различных агентств, чтобы дать оценку ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности.

Мирзоян призвал создать возможности для формирования уполномоченных ООН миротворческих сил для поддержания стабильности в регионе.

Ранее помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча в ходе выступления на заседании Совбеза рассказал о готовности организации поддержать мирные усилия по Нагорному Карабаху. Он подчеркнул, что ООН поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военные поразили ракетным ударом завод по производству танков для ВСУ в Харькове

    МИД Армении призвал ООН направить миссию в Карабах

    Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине

    Популярная модель попала на обложку журнала Harper's Bazaar топлес

    Суд на Украине отказался арестовать активы олигарха Коломойского

    Байден подтвердил скорое прибытие танков Abrams на Украину

    Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским

    В США рассказали о показанной Шойгу в Иране «странной» ракете

    Жителям российского города объяснили напугавший их звук взрыва

    Азербайджан заверил Армению в готовности к искреннему диалогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости