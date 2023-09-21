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23:33, 21 сентября 2023Бывший СССР

В ООН заявили о готовности поддержать мирные усилия по Карабаху

Помощник генсека ООН Енча: организация поддерживает мирные усилия по Карабаху
Мирослав Енча

Мирослав Енча. Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча в ходе выступления на заседании Совбеза рассказал о готовности организации поддержать мирные усилия по Нагорному Карабаху. Он подчеркнул, что ООН поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, сообщает ТАСС.

«Секретариат ООН будет оставаться в тесном контакте со всеми соответствующими игроками и затронутыми сторонами, а также готов поддержать продолжающиеся мирные усилия», — заявил он.

Енча также отметил необходимость оказания гуманитарной помощи мирным жителям.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил Баку на случай принудительного перемещения армян Нагорного Карабаха. По его словам, ЕС готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.

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    Марина Совина
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