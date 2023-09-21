ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Карабаха

Боррель пригрозил Баку на случай принудительного перемещения армян Карабаха

Глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил Баку на случай принудительного перемещения армян Нагорного Карабаха. Его слова приводит ТАСС.

«Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию Европейского союза», — сказал он.

По его словам, ЕС готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации.