Азербайджан обязали воздержаться от пыток и убийств в Карабахе

ЕСПЧ обязал Азербайджан воздержаться от пыток и убийств в Карабахе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил запрос правительства Армении и применил промежуточную меру в отношении действий Азербайджана в Нагорном Карабахе (НК). Об этом сообщает армянское агентство АРКА.

Организация обязала Азербайджан воздерживаться от действий, которые могли бы привести к нарушению прав, гарантированных статьями 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток) Конвенции о правах человека.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в НК продолжается гуманитарный кризис и обстановка остается крайне напряженной. При этом он добавил, что есть надежды на позитивные подвижки.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета безопасности ООН призвал международную организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе.