В Госдуму внесли позволяющие Росгвардии набирать добровольцев законопроекты

Хинштейн: в ГД внесли позволяющие Росгвардии набирать добровольцев законопроекты

Депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, который позволит Росгвардии набирать добровольцев. Об этом рассказал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Парламентарий пояснил, что согласно документам добровольческие части Росгвардии «ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны».

По словам Хинштейна, добровольцы не будут являться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии. «Их правовые и социальные гарантии полностью станут соответствовать добровольцам Минобороны», — подчеркнул депутат.

Накануне глава комитета Госдумы по информполитике сообщил, что инициативы не связаны со слухами о переводе подразделений частной военной компании «Вагнер» в состав Росгвардии. Он отметил, что данная информация не соответствует действительности.

Хинштейн разъяснил, что предлагаемые законопроекты не затрагивают возможность включения в состав силовой структуры каких-либо организаций.