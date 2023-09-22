Крупнейшая сделка в истории игровой индустрии приблизилась к завершению

Bloomberg: британский регулятор одобрит Microsoft покупку Activision Blizzard

Задержавшаяся на полтора года и находившаяся под угрозой срыва крупнейшая в истории игровой индустрии сделка близка к одобрению, пишет Bloomberg. Как уточнили журналисты, британское Управление по конкуренции и рынкам на фоне переуступки покупателем части прав на облачные игры французской Ubisoft Entertainment перестанет возражать против приобретения компанией Microsoft игрового гиганта Activision Blizzard почти за 69 миллиардов долларов.

Отмечается, что такие изменения позволят сохранить конкуренцию в секторе, а консультации по указанному предложению будут проводиться до 6 октября. Исполнительный директор Microsoft Брэд Смит заявил, что компания продолжит работать над получением окончательного разрешения на закрытие сделки к 18 октября.

Ранее покупку одобрили антимонопольный орган Китая и Европейская комиссия, а вот британский надзор заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard 26 апреля. Там заявили, что она может снизить конкуренцию на зарождающемся рынке облачных игр.

Microsoft анонсировала покупку студии Activision Blizzard в январе 2022 года и планировала осуществить ее летом того же года. Студия Activision Blizzard известна выпуском таких игровых серий, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.