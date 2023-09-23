На Украине оценили танки Abrams

Глава ГУР Буданов заявил, что американские танки Abrams долго не проживут

Американские танки Abrams долго не проживут на Украине. Их качества оценил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу War Zone.

«[Танки Abrams] должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут», — заявил он.

Он также отметил, что ожидаемые в украинском командовании дальнобойные ракеты ATACMS не изменят ситуацию на фронте. США должны поставлять по меньшей мере сотни единиц данного оружия, чтобы Киев добился положительного эффекта, добавил Буданов.

Ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн предсказал судьбу танков Abrams на Украине. По его мнению, американские танки, которые сейчас находятся в Польше, не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger.