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10:33, 23 сентября 2023Бывший СССР

На Украине оценили танки Abrams

Глава ГУР Буданов заявил, что американские танки Abrams долго не проживут

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американские танки Abrams долго не проживут на Украине. Их качества оценил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу War Zone.

«[Танки Abrams] должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут», — заявил он.

Он также отметил, что ожидаемые в украинском командовании дальнобойные ракеты ATACMS не изменят ситуацию на фронте. США должны поставлять по меньшей мере сотни единиц данного оружия, чтобы Киев добился положительного эффекта, добавил Буданов.

Ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн предсказал судьбу танков Abrams на Украине. По его мнению, американские танки, которые сейчас находятся в Польше, не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger.

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    Алевтина Запольская
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