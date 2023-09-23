На Украине оценили танки Abrams
Американские танки Abrams долго не проживут на Украине. Их качества оценил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу War Zone.
«[Танки Abrams] должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут», — заявил он.
Он также отметил, что ожидаемые в украинском командовании дальнобойные ракеты ATACMS не изменят ситуацию на фронте. США должны поставлять по меньшей мере сотни единиц данного оружия, чтобы Киев добился положительного эффекта, добавил Буданов.
Ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн предсказал судьбу танков Abrams на Украине. По его мнению, американские танки, которые сейчас находятся в Польше, не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger.