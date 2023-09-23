Лавров заявил о мощнейшем западном лобби в Армении

Лавров заявил о мощнейшем лобби в лице западных фондов и организаций в Армении

В Армении, как и в целом ряде стран бывшего Советского Союза, есть мощнейшее лобби в лице созданных и по линии западных фондов организаций, которые представляют интересы США и ее союзников, чтобы подорвать влияние России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям и знаем, кто этим руководит», — подчеркнул министр.

По его словам, «к сожалению, армянское руководство само подливает масло в огонь». Лавров напомнил, что после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали документ, что фактически признают Карабах территорией Азербайджана, глава парламента Армении «не постыдился заявить, что Карабах Баку отдал Путин».

20 сентября правительство НКР сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, которая включает в себя Карабах.

Президент России Владимир Путин также отметил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Глава государства подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заявил он.