Жена рассказала о попытках врачей спасти левую руку Костомарова

Жена Костомарова рассказала, что врачи пытаются спасти левую руку спортсмена

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, рассказала в эфире телеканала НТВ о продолжении лечения спортсмена.

Домнина поделилась, что медики пытаются спасти левую руку Костомарова. «По правой руке сразу приняли решение об ампутации. За левую руку врачи боролись и борются до сих пор», — отметила она.

Ранее Костомаров рассказал, как отреагировал на то, что ему нужны операции. По его словам, после того как главный врач заявил о необходимости ампутации, он заплакал.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.