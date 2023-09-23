Костомаров рассказал о реакции на необходимость ампутации

Роман Костомаров заявил, что заплакал, когда узнал о необходимости ампутации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в эфире телеканала НТВ рассказал, как отреагировал на необходимость ампутации.

«Не осознавал ужаса всего происходящего, пока не пришел главный врач. Когда он сказал: "Нам нужно твое согласие на то, чтобы ампутировать стопы ног. И также с кистями рук. Тянуть нельзя, нужна срочная операция"», — рассказал спортсмен, добавив, что после этого заплакал. Он поделился, что эта ужасная ситуация изменила его жизнь.

Ранее Костомаров рассказал о начале болезни. Он заявил, что заболел после новогодних праздников, заразившись от жены Оксаны Домниной. «Кашлял как из трубы, не мог откашляться. Дома это продолжалось, начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно», — отметил фигурист.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.