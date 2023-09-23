Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
4:2
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
2:1
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Балтика
1:0
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Локомотив
1:2
Перерыв
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Бёрнли
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|6-й тур
17:40, 23 сентября 2023Спорт

Костомаров рассказал о реакции на необходимость ампутации

Роман Костомаров заявил, что заплакал, когда узнал о необходимости ампутации

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в эфире телеканала НТВ рассказал, как отреагировал на необходимость ампутации.

«Не осознавал ужаса всего происходящего, пока не пришел главный врач. Когда он сказал: "Нам нужно твое согласие на то, чтобы ампутировать стопы ног. И также с кистями рук. Тянуть нельзя, нужна срочная операция"», — рассказал спортсмен, добавив, что после этого заплакал. Он поделился, что эта ужасная ситуация изменила его жизнь.

Ранее Костомаров рассказал о начале болезни. Он заявил, что заболел после новогодних праздников, заразившись от жены Оксаны Домниной. «Кашлял как из трубы, не мог откашляться. Дома это продолжалось, начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно», — отметил фигурист.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет ВВС США вновь заметили близ Крыма на фоне попытки ракетного удара ВСУ

    «Ахмат» проиграл аутсайдеру РПЛ

    Власти страны с выходом на море предложили России начать прямое авиасообщение

    Стало известно о непроходящей гематоме у Костомарова

    В США продали особняк Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada»

    В Запорожской области избрали губернатора

    Разыскиваемого Интерполом иностранца задержали в Москве

    Дальнобойщики в Челябинске пожаловались на «возвращение 90-х»

    Экс-депутат бундестага заявил о необходимости прекращения поставки оружия ВСУ

    Папа Римский призвал открыть порты Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости