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15:25, 23 сентября 2023Спорт

Костомаров рассказал о начале болезни

Олимпийский чемпион Костомаров рассказал, что залез в прорубь во время болезни

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в эфире телеканала НТВ рассказал о начале болезни.

Бывший спортсмен заявил, что заболел после новогодних праздников, заразившись от жены Оксаны Домниной. «Болело плечо, старая травма. Я начал подкашливать. Сделали укол, выпил обезболивающие, вроде все прошло — кроме кашля не было симптомов», — вспомнил он.

Костомаров отметил, что пил много обезболивающих, что ослабило его иммунитет. Однако он все равно поехал к друзьям на дачу, где парился в бане и залез в прорубь. «Кашлял, как из трубы, не мог откашляться. Дома это продолжалось, начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно», — добавил он.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Анастасия Борисова
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