Лавров назвал новое опасное проявление экспансионизма НАТО

Лавров заявил о новым опасном проявлении экспансионизма НАТО

Попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона» являются новым опасным проявлением экспансионизма НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, с этой целью Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы. В качестве примера дипломат привел AUKUS. Кроме того, США создает трехсторонние и четырехсторонние блоки, как США — Япония — Южная Корея и Токио — Сеул — Канберра — Веллингтон. Как отметил Лавров, таким образом Белый дом подтягивает участников этих альянсов к практической кооперации с НАТО.

Глава МИД РФ добавил, что нескрываемая направленность таких усилий против России и Китая, на развал сложившейся вокруг АСЕАН инклюзивной региональной архитектуры, порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на «позор» США в свете того, что представители властей Штатов «ездят по всему миру и уговаривают не встречаться с российскими дипломатами и представителями».