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21:19, 23 сентября 2023Мир

Лавров назвал новое опасное проявление экспансионизма НАТО

Лавров заявил о новым опасном проявлении экспансионизма НАТО

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона» являются новым опасным проявлением экспансионизма НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, с этой целью Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы. В качестве примера дипломат привел AUKUS. Кроме того, США создает трехсторонние и четырехсторонние блоки, как США — ЯпонияЮжная Корея и Токио — СеулКанберра — Веллингтон. Как отметил Лавров, таким образом Белый дом подтягивает участников этих альянсов к практической кооперации с НАТО.

Глава МИД РФ добавил, что нескрываемая направленность таких усилий против России и Китая, на развал сложившейся вокруг АСЕАН инклюзивной региональной архитектуры, порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на «позор» США в свете того, что представители властей Штатов «ездят по всему миру и уговаривают не встречаться с российскими дипломатами и представителями».

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    Валентина ШварцманМарина Совина
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