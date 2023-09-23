Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:16, 23 сентября 2023Наука и техника

F-35A впервые взлетел с шоссе

The Drive: истребитель F-35A впервые взлетел с шоссе

Фото: NTB / Ole Andreas Vekve / Reuters

Истребитель пятого поколения F-35A Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии впервые взлетел с шоссе. Об этом сообщает The Drive.

Самолет поднялся в воздух в рамках учений Baana 23, проходящих в Финляндии. Для этого использовался участок региональной трассы 551, расположенный между городами Карттула и Терво на юге страны.

По данным издания, отработка подобной возможности необходима для случая, когда в результате боевых действий противник уничтожит обычные взлетно-посадочные полосы, а также усложнит планирование военных операций.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

«Это демонстрирует нашу способность реализовать концепцию рассредоточения. Истребители уязвимы на земле, поэтому, имея возможность использовать небольшие аэродромы, а теперь и автомагистрали, [мы можем] повысить нашу выживаемость в войне», — заявил командующий Королевскими ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд.

В июле издание сообщило, что британские истребители пятого поколения F-35B из-за опасений, связанных с проводимой Россией специальной военной операцией, продемонстрируют возможность вертикальной посадки на шоссе.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Германия приблизилась к решению по передаче Украине крылатых ракет

    Супружескую пару задержали из-за варки мефедрона на даче

    Столичный педиатр лишилась миллионов рублей после общения с «ФСБ»

    Названы лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет

    В США сравнили помощь ВСУ с войной против России

    В Верховной Раде усомнились в возможности запрета УПЦ

    Названо число получивших убежище в Германии после начала СВО россиян

    В США предупредили Украину об ответе России на поставки ATACMS

    В Чечне заявили о решении вопроса с волной возмущения из-за учебника Мединского

    Собчак шуткой ответила на вопрос о беременности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости