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00:48, 16 июля 2023Наука и техника

Британские F-35B из-за России вертикально сядут на шоссе

The Drive: британские истребители F-35B из-за России вертикально сядут на шоссе

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Британские истребители пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B из-за опасений, связанных с проводимой Россией специальной военной операцией (СВО), продемонстрируют возможность вертикальной посадки на шоссе. Об этом пишет The Drive.

Соответствующие действия планируется провести в Великобритании в течение ближайшего года. Издание напоминает, что подобное в стране не проводилось со времен холодной войны. С целью сохранения дорожного покрытия, которое может быть повреждено F-35B, его планируется укрепить алюминиевыми листами.

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В июне РИА Новости со ссылкой на компанию Patria сообщили, что финский оборонный концерн и компания Lockheed Martin подписали первое рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве, в том числе по сборке фюзеляжей F-35.

В декабре The Drive заметило, что истребитель F-35B оснащен катапультным креслом US16E с автоматической активацией.

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    Иван Потапов
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