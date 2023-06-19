Финляндия начнет сборку фюзеляжей F-35

Финский концерн Patria и Lockheed Martin подписали соглашение о сборке фюзеляжей F-35

Финский оборонный концерн Patria и компания Lockheed Martin, которая производит истребители пятого поколения F-35 Lightning II, подписали первое рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве, в том числе по сборке фюзеляжей F-35. Об этом сообщили в Patria, передает РИА Новости.

«Это соглашение между Patria и Lockheed Martin по сборке фюзеляжей F-35 является важной вехой для финской программы F-35 и для Patria. Крупномасштабная сборка 400 передних фюзеляжей выведет промышленные возможности Patria на новый уровень», — приводят слова представителя Patria Петри Хепола в сообщении.

F-35 совершил первый полет в 2006 году. В семейство малозаметных истребителей-бомбардировщиков входит базовая версия F-35A, самолет с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный истребитель F-35C.

Ранее в июне издание Defense News со ссылкой на отчет Счетной палаты Соединенных Штатов сообщило, что Минобороны США и Lockheed Martin за последние пять лет потеряли более одного миллиона запчастей, предназначенных для истребителя F-35, на общую сумму не менее 85 миллионов долларов.

В апреле стало известно, что поставки истребителей F-35 в 2023 году сократятся из-за задержек в доработке программы Technology Refresh 3.