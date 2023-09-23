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13:52, 23 сентября 2023Мир

Премьер Ирака собрался приехать в Россию

Премьер-министр Ирака ас-Судани посетит Москву в ближайшие несколько недель

Фото: Mohamed Al Hammadi / UAE Presidential Court / Reuters

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани посетит Россию в ближайшие несколько недель. Об этом говорится в заявлении иракского МИД.

Отмечается, что 22 сентября глава ведомства Фуад Хусейн встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Министр подтвердил, что иракская сторона работает над завершением необходимой подготовки визита премьер-министра Мухаммеда ас-Судани в российскую столицу Москву в течение ближайших нескольких недель», — сообщается в заявлении министерства.

Глава МИД Ирака также отметил возможность проведения заседания российско-иракской межправительственной комиссии в ходе визита.

21 сентября Фуад Хусейн рассказал, что страна испытывает трудности во время расчетов с работающими в стране российскими компаниями из-за введенных странами Запада санкций. Багдад пытается найти законные пути обхода данных ограничений.

Ранее Хусейн заявил, что отношения России и Ирака имеют давнюю историю и остаются крепкими и сильными, несмотря на санкции и изменения на политической арене. При этом, по его словам, конфликт на Украине повлиял на политическую среду.

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    Олег Давыдов
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