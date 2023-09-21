В Ираке заявили о поиске путей обхода введенных против России санкций

МИД Ирака: страна ищет законные пути обхода введенных против России санкций

Ирак испытывает трудности во время расчетов с работающими в стране российскими компаниями из-за введенных странами Запада санкций. Багдад пытается найти законные пути обхода данных ограничений, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

«Разумеется, с Россией нас связывают торговые отношения, и в Ираке работают российские компании. И, конечно же, им необходимо платить», — объяснил дипломат.

По словам Фуада Хусейна, правительство Ирака «столкнулось с некоторыми трудностями из-за санкций». Министр также подчеркнул, что Багдад испытывает сложности с оплатой «не из-за нехватки средств, а по причине санкционных ограничений».

Ранее Фуад Хусейн сообщил, что премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани рассчитывает до конца 2023 года посетить Россию. Летом российский посол в Багдаде Эльбрус Курташев рассказал, что иракский премьер принял приглашение посетить Москву, но дата визита была еще не определена.