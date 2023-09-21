Стали известны сроки визита премьер-министра Ирака в Россию

Премьер-министр Ирака рассчитывает до конца 2023 года посетить Россию

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани рассчитывает до конца 2023 года посетить Россию. Об этом в интервью РИА Новости глава иракского МИД Фуад Хусейн.

«Это произойдет в текущем году, в ближайшие месяцы. Мы планируем организовать визит в скором времени», — отметил дипломат.

Летом российский посол в Багдаде Эльбрус Курташев рассказал, что иракский премьер принял приглашение посетить Россию, но дата визита еще не определена.

Ранее Фуад Хусейн заявил, что отношения России и Ирака имеют давнюю историю и остаются крепкими и сильными, несмотря на санкции и изменения на политической арене. При этом, по его словам, война на Украине повлияла на политическую среду.

Комментируя тему будущего выступления премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани на мероприятиях Генассамблеи ООН, Хусейн отметил, что лидер страны планирует коснуться в нем ситуации в арабской республике.