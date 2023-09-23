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16:03, 23 сентября 2023Спорт

«Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу РПЛ

«Крылья Советов» победили «Сочи» со счетом 2:1 и возглавили таблицу РПЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч на четвертой минуте забил полузащитник Никита Салтыков. На 41-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Амар Рахманович. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте отставание сочинцев сократил полузащитник Кристиан Нобоа.

Таким образом, после девяти матчей «Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу РПЛ, набрав 18 очков. «Сочи» располагается на 13-м месте, имея в активе 6 очков.

В следующем туре «Крылья Советов» примут московский «Спартак», а «Сочи» сыграет на выезде с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 1 октября.

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    Анастасия Борисова
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