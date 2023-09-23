Лавров заявил о нереализуемости формулы мира Зеленского

Глава МИД России Лавров: формула мира Владимира Зеленского нереализуема

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нереализуемости формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался на пресс-конференции в ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Во время разговора главы МИД России с журналистами прозвучал вопрос о том, в каком формате будут возможны переговоры между Путиным и Зеленским и не станут ли президентские выборы препятствием для переговоров до марта, если президент Украины отзовет декрет на запрет мирных переговоров.

«Легко ответить на этот вопрос, поскольку он состоит из предположений и сослагательных наклонений. Мы не руководствуемся какими-то фантазиями. Во-первых, он его пока не отменил. Он носится по всему миру и просит у всех денег, внимание. Это не в наших правилах — мы руководствуемся голой действительностью, а она такова: Зеленский и те, кто им руководит, в один голос говорят, что никакой другой основы для мира, кроме формулы Зеленского, не существует. Она абсолютно нереализуема, и все это знают», — ответил Лавров.

Он также прокомментировал утверждение о том, что Россию надо победить на поле боя: «Мы делаем выводы — никто не хочет всерьез показать понимание происходящего. В этих условиях — раз на поле боя, то на поле боя, давайте».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расширить состав Совета Безопасности ООН.