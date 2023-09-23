Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:39, 23 сентября 2023Россия

Лавров призвал к расширению Совета Безопасности ООН

Глава МИД России Лавров призвал расширить состав Совета Безопасности ООН

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расширить состав Совета Безопасности ООН. Об этом он высказался на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД России также заявил, что расширение возможно через устранение недопредставленности в его составе стран Мирового большинства — Азии, Африки и Латинской Америки.

«Важно, чтобы новые члены Совбеза — как постоянные, так и непостоянные — пользовались авторитетом и в своих регионах, и в таких организациях глобального охвата, как Движение неприсоединения, "Группа 77", Организация исламского сотрудничества», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Ранее Лавров назвал беспрецедентными учения США и их европейских союзников по НАТО с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации.

В субботу, 23 сентября, сообщалось, что министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о том, что страна поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского ограничить право вето России в ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Валентина Шварцман
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров обвинил НАТО в отработке ядерных ударов по России

    Лавров призвал к расширению Совета Безопасности ООН

    Жена рассказала о попытках врачей спасти левую руку Костомарова

    Лавров усомнился в раскаянии Японии и Германии за преступления во время войны

    Лавров предупредил о скатывании человечества к большой войне

    Лавров обвинил НАТО в попытках перенести противостояние с Россией в космос

    Лавров назвал Запад «империей лжи»

    Лавров заявил о борьбе с Западом за новый мировой порядок

    Мошенники обманули российского профессора на 33 миллиона рублей

    В США назвали разлад Польши с Украиной выгодным для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости