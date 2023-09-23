Лавров призвал к расширению Совета Безопасности ООН

Глава МИД России Лавров призвал расширить состав Совета Безопасности ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расширить состав Совета Безопасности ООН. Об этом он высказался на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД России также заявил, что расширение возможно через устранение недопредставленности в его составе стран Мирового большинства — Азии, Африки и Латинской Америки.

«Важно, чтобы новые члены Совбеза — как постоянные, так и непостоянные — пользовались авторитетом и в своих регионах, и в таких организациях глобального охвата, как Движение неприсоединения, "Группа 77", Организация исламского сотрудничества», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Ранее Лавров назвал беспрецедентными учения США и их европейских союзников по НАТО с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации.

В субботу, 23 сентября, сообщалось, что министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о том, что страна поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского ограничить право вето России в ООН.