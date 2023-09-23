Австралия поддержала предложение ограничить право вето России в ООН

Австралия поддержала предложение Зеленского ограничить право вето России в ООН

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о том, что страна поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского ограничить право вето России в ООН. Об этом сообщает Bloomberg.

По ее мнению, предложение об ограничении права вето страны должно реализоваться, так как «Россия издевается над ООН каждый день, продолжая незаконное и аморальное вторжение в Украину».

Вонг добавила, что военная мощь расширяется, а механизмов для предотвращения и сдерживания конфликта очень мало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. «Отобрать право голоса, ограничить права [российской] делегации, лишить права вето», — заявил он.

После этого глава МИД Китая Ван И заявил о невозможности лишить страну ее роли в ООН.