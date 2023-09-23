Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:33, 23 сентября 2023Мир

Австралия поддержала предложение ограничить право вето России в ООН

Австралия поддержала предложение Зеленского ограничить право вето России в ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о том, что страна поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского ограничить право вето России в ООН. Об этом сообщает Bloomberg.

По ее мнению, предложение об ограничении права вето страны должно реализоваться, так как «Россия издевается над ООН каждый день, продолжая незаконное и аморальное вторжение в Украину».

Вонг добавила, что военная мощь расширяется, а механизмов для предотвращения и сдерживания конфликта очень мало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. «Отобрать право голоса, ограничить права [российской] делегации, лишить права вето», — заявил он.

После этого глава МИД Китая Ван И заявил о невозможности лишить страну ее роли в ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Австралия поддержала предложение ограничить право вето России в ООН

    «Ахмат» проиграл аутсайдеру РПЛ

    Власти страны с выходом на море предложили России начать прямое авиасообщение

    Стало известно о непроходящей гематоме у Костомарова

    В США продали особняк Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada»

    В Запорожской области избрали губернатора

    Разыскиваемого Интерполом иностранца задержали в Москве

    Дальнобойщики в Челябинске пожаловались на «возвращение 90-х»

    Экс-депутат бундестага заявил о необходимости прекращения поставки оружия ВСУ

    Папа Римский призвал открыть порты Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости