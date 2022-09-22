В Китае заявили о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН

Глава МИД Китая Ван И заявил, что никто не может лишить Россию ее важной роли в ООН

Глава МИД Китая Ван И заявил о невозможности лишить Россию ее роли в ООН. Об этом он высказался в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

Ван И подчеркнул, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и должна и далее играть свою важную роль в организации. «Никто не может лишить Россию этого права», — добавил он.

Также глава китайского МИД отметил, что на мировой арене происходят глубокие изменения. Он заявил, что в настоящее время странам важно усиливать координацию и сотрудничество, а также совместно реагировать на общие вызовы и продвигать инициативы о глобальной безопасности, чтобы «сделать мировой порядок более справедливым».

Право вето

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН. В ходе видеовыступления на Генассамблее Всемирной Организации, он представил «формулу мира», в которой одним из пунктов значится «наказание России».

Отобрать право голоса, ограничить права российской делегации, лишить права вето Владимир Зеленский президент Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее также выступил с инициативой пересмотреть применение права вето. Однако, уточнил он, эта реформа необходима только в вопросах, касающихся массовых преступлений. «Я хотел бы, чтобы мы приступили к реформированию Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы он стал более репрезентативным, принял бы новых постоянных членов и оставался в состоянии выполнять свою задачу», — уточнил он.

В свою очередь, постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд рассказала, что Соединенные Штаты выступают за расширение географического представительства в СБ и реформу использования права вето. Она подчеркнула, что с этого дня США будут придерживаться «шести принципов ответственного поведения членов Совета Безопасности ООН». Среди них она назвала более активное взаимодействие с другими членами ООН и ее учреждениями, а также отказ от использования вето за исключением крайних случаев.

Об интересе к пересмотру действующего формата СБ ООН также высказывались премьер-министры Японии и Испании Фумио Кисида и Педро Санчес.

На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

Российско-китайские отношения

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что у России и Китая, реализующих свои двусторонние отношения, нет цели управлять всем миром. «Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — отметил он, добавив, что Москва и Пекин имеют схожую оценку различных провокационных действий, «источником коих являются Соединенные Штаты Америки». По его словам, Россия и КНР единогласны в оценке «непозволительности такого дестабилизирующего поведения».

Также Песков заверил, что санкции не способны значительно повлиять на отношения России и Китая. При этом чиновник признал, что рестрикции негативно отражаются на отношениях двух государств, но «общая тенденция все равно со знаком "плюс" в плане роста». Он счел положительной тенденцию в скачке китайско-российских отношений и росте товарооборота.

19 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что развитие стратегического партнерства с Пекином является безусловным приоритетом для Москвы. По его словам, курс на развитие тесных отношений с Китаем пользуется широкой поддержкой народов двух стран и базируется на глубоком взаимном доверии. Он обратил внимание, что такой настрой был неоднократно подтвержден на высшем уровне, в том числе на встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.