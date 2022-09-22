Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Китае заявили о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН

Глава МИД Китая Ван И заявил, что никто не может лишить Россию ее важной роли в ООН

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Глава МИД Китая Ван И заявил о невозможности лишить Россию ее роли в ООН. Об этом он высказался в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

Ван И подчеркнул, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и должна и далее играть свою важную роль в организации. «Никто не может лишить Россию этого права», — добавил он.

Также глава китайского МИД отметил, что на мировой арене происходят глубокие изменения. Он заявил, что в настоящее время странам важно усиливать координацию и сотрудничество, а также совместно реагировать на общие вызовы и продвигать инициативы о глобальной безопасности, чтобы «сделать мировой порядок более справедливым».

Материалы по теме:
Остров раздора. Как конфликт США и Китая из-за Тайваня рискует лишить весь мир привычных товаров?
Остров раздора.Как конфликт США и Китая из-за Тайваня рискует лишить весь мир привычных товаров?
15 августа 2022
Нэнси и красный дракон. Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
Нэнси и красный дракон.Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
4 августа 2022

Право вето

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН. В ходе видеовыступления на Генассамблее Всемирной Организации, он представил «формулу мира», в которой одним из пунктов значится «наказание России».

Отобрать право голоса, ограничить права российской делегации, лишить права вето

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее также выступил с инициативой пересмотреть применение права вето. Однако, уточнил он, эта реформа необходима только в вопросах, касающихся массовых преступлений. «Я хотел бы, чтобы мы приступили к реформированию Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы он стал более репрезентативным, принял бы новых постоянных членов и оставался в состоянии выполнять свою задачу», — уточнил он.

В свою очередь, постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд рассказала, что Соединенные Штаты выступают за расширение географического представительства в СБ и реформу использования права вето. Она подчеркнула, что с этого дня США будут придерживаться «шести принципов ответственного поведения членов Совета Безопасности ООН». Среди них она назвала более активное взаимодействие с другими членами ООН и ее учреждениями, а также отказ от использования вето за исключением крайних случаев.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
Воздержались. Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
Воздержались.Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
18 июня 2022

Об интересе к пересмотру действующего формата СБ ООН также высказывались премьер-министры Японии и Испании Фумио Кисида и Педро Санчес.

На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

Российско-китайские отношения

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что у России и Китая, реализующих свои двусторонние отношения, нет цели управлять всем миром. «Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — отметил он, добавив, что Москва и Пекин имеют схожую оценку различных провокационных действий, «источником коих являются Соединенные Штаты Америки». По его словам, Россия и КНР единогласны в оценке «непозволительности такого дестабилизирующего поведения».

Материалы по теме:
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022

Также Песков заверил, что санкции не способны значительно повлиять на отношения России и Китая. При этом чиновник признал, что рестрикции негативно отражаются на отношениях двух государств, но «общая тенденция все равно со знаком "плюс" в плане роста». Он счел положительной тенденцию в скачке китайско-российских отношений и росте товарооборота.

19 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что развитие стратегического партнерства с Пекином является безусловным приоритетом для Москвы. По его словам, курс на развитие тесных отношений с Китаем пользуется широкой поддержкой народов двух стран и базируется на глубоком взаимном доверии. Он обратил внимание, что такой настрой был неоднократно подтвержден на высшем уровне, в том числе на встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
Найден новый тип сахарозаменителей
Евросоюз введет дополнительные санкции против России
На Украине рассказали о тестировании американского оружия в стране
Назван самый популярный у москвичей тип жилья
Британия захотела заключить долгосрочный договор об импорте СПГ из США
Девушка заказала нижнее белье бренда Кардашьян и удивилась его крою
Киев представил НАТО проект гарантий безопасности Украины
Госсекретарь США прокомментировал частичную мобилизацию в России
Названа вероятная дата введения нового пакета антироссийских санкций ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.