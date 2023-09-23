Лавров обвинил НАТО в отработке ядерных ударов по России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентными учения США и их европейских союзников по НАТО с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации. Об этом он высказался на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».
Ранее стало известно, что Россия, выступающая за транспарентность и международную безопасность, призывает правительство США пересмотреть собственный подход и срочно принять меры для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
«Призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ. Свой призыв мы обращаем и к остальным семи странам, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу», — призвал дипломат.