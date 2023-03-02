Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 2 марта 2023Мир

В России пообещали реакцию на возможные ядерные испытания США

Замглавы МИД Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на возможные ядерные испытания США

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия будет вынуждена адекватно реагировать на возможные ядерные испытания США. С таким обещанием выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США все-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать», — сказал он на Конференции по разоружению в Женеве.

По словам дипломата, глобальный стратегический паритет не может быть разрушен.

2 марта стало известно, что в России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от потенциальной агрессии со стороны США. Отмечается, что со временем агрессия Вашингтона против Москвы нарастает, поскольку США утрачивают ведущие позиции в мире, в чем считают виновной Россию.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть информация о том, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия. По его словам, Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям со стороны Вашингтона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об операции по уничтожению прорвавшихся в Россию диверсантов
Сотрудник похоронной службы отодвинул крышку гроба и поглумился над умершим
Администрацию Байдена уличили в разжигании этнических чисток в Израиле
В Чехии призвали готовиться к интенсивному военному конфликту
Отели горнолыжных курортов Сочи анонсировали снижение цен на отдых в марте
В украинских регионах на границе с Брянской областью объявили воздушную тревогу
Ежедневная быстрая ходьба снизила риск ранней смерти
Стало известно о состоянии раненного в Брянской области ребенка
В Белоруссии задержали подстрекавших к собраниям нашумевшей группировки блогеров
Азербайджан потратил на восстановление Карабаха миллиарды долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.