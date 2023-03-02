В России пообещали реакцию на возможные ядерные испытания США

Замглавы МИД Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на возможные ядерные испытания США

Россия будет вынуждена адекватно реагировать на возможные ядерные испытания США. С таким обещанием выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США все-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать», — сказал он на Конференции по разоружению в Женеве.

По словам дипломата, глобальный стратегический паритет не может быть разрушен.

2 марта стало известно, что в России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от потенциальной агрессии со стороны США. Отмечается, что со временем агрессия Вашингтона против Москвы нарастает, поскольку США утрачивают ведущие позиции в мире, в чем считают виновной Россию.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть информация о том, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия. По его словам, Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям со стороны Вашингтона.