Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:05, 23 сентября 2023Наука и техника

Оценены перспективы украинских МССО

Эксперт Морозов: украинские МССО не заменят традиционный флот
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Security Service of Ukraine / Reuters

Украинские морские силы специальных операций (МССО), атакующие российские объекты в Черном море и на побережье полуострова Крым, в перспективе не способны заменить традиционный военный флот. С такой оценкой на страницах «Известий» выступил военный историк Мирослав Морозов.

«Важно понять, что МССО успешно применяется не за, а против чего-то. Они предназначены для уничтожения объектов и не могут решать задач, не связанных с уничтожением, а таких задач у флота много. Например, защита кораблей и судов на своих коммуникациях от воздушного и подводного противника», — заметил эксперт.

По его словам, «с этой точки зрения заявления, что МССО могут полноценно заменить флот, примерно равнозначны заявлениям, что противотанковая пушка или ракетный комплекс могут заменить танк».

Ранее военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заметил, что большая часть корпуса надводных дронов, с помощью которых Украина утром 17 июля произвела атаку на Крымский мост, находится под водой, поэтому их трудно заметить.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    «Такого документа в природе не существует». При передаче Крыма в состав УССР обнаружили подлог

    В США предсказали судьбу танков Abrams на Украине

    В Севастополе сбили ракету ВСУ

    Диетолог назвала пять недооцененных сезонных овощей

    Президент Колумбии «позаимствовал» аплодисменты Байдена в ООН

    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой силы ВСУ в трех населенных пунктах

    В России назвали восемь регионов с наибольшим ростом зарплат в ближайшие годы

    Западные эксперты улучшили прогнозы по российской экономике

    В украинском городе поврежден объект критической инфраструктуры

    Парламент Крыма попросил изменить положения закона о границах с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости