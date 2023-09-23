Оценены перспективы украинских МССО

Эксперт Морозов: украинские МССО не заменят традиционный флот

Украинские морские силы специальных операций (МССО), атакующие российские объекты в Черном море и на побережье полуострова Крым, в перспективе не способны заменить традиционный военный флот. С такой оценкой на страницах «Известий» выступил военный историк Мирослав Морозов.

«Важно понять, что МССО успешно применяется не за, а против чего-то. Они предназначены для уничтожения объектов и не могут решать задач, не связанных с уничтожением, а таких задач у флота много. Например, защита кораблей и судов на своих коммуникациях от воздушного и подводного противника», — заметил эксперт.

По его словам, «с этой точки зрения заявления, что МССО могут полноценно заменить флот, примерно равнозначны заявлениям, что противотанковая пушка или ракетный комплекс могут заменить танк».

Ранее военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заметил, что большая часть корпуса надводных дронов, с помощью которых Украина утром 17 июля произвела атаку на Крымский мост, находится под водой, поэтому их трудно заметить.