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04:30, 18 июля 2023Наука и техника

Названы особенности атаковавших Крымский мост надводных дронов

Эксперт Кнутов сообщил, что атаковавшие Крымский мост надводные дроны трудно заметить
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Большая часть корпуса надводных дронов, с помощью которых Украина произвела атаку на Крымский мост, находится под водой, поэтому их трудно заметить. Особенности беспилотных аппаратов назвал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

«Это достаточно серьезный беспилотник, изготавливается на основе катеров. Первые беспилотники просто напоминали катер, который следовал к цели по определенному маршруту, который закладывался в память компьютера этого беспилотника и координировался по GPS. А непосредственно последнее поколение — они притоплены, то есть идут наполовину под водой, чтобы их было трудно заметить», — сказал эксперт.

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По его словам, на катере можно разместить большое количество взрывчатки. Кнутов подчеркнул, что в ходе атаки рассчитывали на повреждение дорожного полотна, поскольку опора моста может выдержать даже удар корабля.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали двумя украинскими беспилотниками примерно в 3:05 ночи.

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    Даниил Иринин
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