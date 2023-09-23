Стало известно о провале атаки ВСУ на одном направлении

Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление под Урожайным

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили атаку на направлении под Урожайным в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил врио главы ДНР Ян Гагин.

По данным Гагина, ВСУ предпринимали множество попыток наступления на данном направлении, однако они остались безуспешными. Помимо этого, украинская армия понесла большие потери. «Несколько недель накрывали огнем артиллерии, пытались зайти на наши позиции, поливали из всего, чего только можно было. Все оказалось безуспешно», — заявил советник врио главы региона.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ пытаются занять выгодные позиции перед холодами. Он указал, что среди таких позиций не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное, Пятихатки. Эксперт добавил, что ВСУ хотят зафиксировать новую линию фронта и подготовиться к зимней кампании на выгодных рубежах.