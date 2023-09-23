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21:15, 23 сентября 2023Мир

Лавров прокомментировал речь Зеленского в ООН фразой «был не в ударе»

Глава МИД Лавров о речи Зеленского в ООН: он был не в ударе, какой-то невеселый
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее организации. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

Лавров оценил речь Зеленского фразой «он был не в ударе». «Я потом по телевизору смотрел, какой-то он был невеселый», — добавил глава МИД РФ. Он также объяснил, что не слушал выступление в прямом эфире, поскольку «у меня дела свои есть», рассказав о 33 двусторонних встречах в ходе Генассамблеи.

Но также Лавров пояснил, что знал суть речи украинского лидера. «Мы же все знаем, что он скажет. Зачем время тратить?» — сказал министр.

Он также заявил, что Россия не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине.

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