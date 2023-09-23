Лавров отверг рассмотрение Россией предложений по прекращению огня на Украине

Лавров: РФ не будет рассматривать предложения по прекращению огня на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине. Об этом он высказался на пресс-конференции в ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда нам говорят про переговоры, [президент России Владимир] Путин комментировал это. Он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы уже раз это рассмотрели, вы нас обманули», — указал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что США фактически воюют против России, делая это руками и телами украинцев. «Думаю, все присутствующие здесь это прекрасно знают», — посчитал он, указав, что российская сторона называет это гибридной войной.