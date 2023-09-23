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20:39, 23 сентября 2023Мир

Лавров отверг рассмотрение Россией предложений по прекращению огня на Украине

Лавров: РФ не будет рассматривать предложения по прекращению огня на Украине
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Sergiy Chalyi / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине. Об этом он высказался на пресс-конференции в ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда нам говорят про переговоры, [президент России Владимир] Путин комментировал это. Он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы уже раз это рассмотрели, вы нас обманули», — указал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что США фактически воюют против России, делая это руками и телами украинцев. «Думаю, все присутствующие здесь это прекрасно знают», — посчитал он, указав, что российская сторона называет это гибридной войной.

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