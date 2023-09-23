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20:21, 23 сентября 2023Мир

Лавров заявил о войне США против России руками и телами украинцев

Глава МИД Лавров: США фактически воюют против России руками и телами украинцев

Фото: Adi Weda / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США фактически воюют против России, делая это руками и телами украинцев. Об этом он высказался на пресс-конференции в ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

В ответ на вопрос, в какой момент США станут официальной стороной конфликта, глава МИД РФ ответил, что западные страны фактически воюют против России через украинцев. «Думаю, все присутствующие здесь это прекрасно знают», — посчитал он, указав, что российская сторона называет это гибридной войной.

Лавров привел в пример то, что западные инструкторы работают на территории Украины в больших количествах. «Там же есть и наемники, значительная часть которых являются кадровыми военными», — отметил министр.

Также на полях ООН Лавров заявил о нереализуемости формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. «Зеленский и те, кто им руководит, в один голос говорят, что никакой другой основы для мира, кроме формулы Зеленского, не существует. Она абсолютно нереализуема, и все это знают», — посчитал министр.

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