Лавров предупредил о скатывании человечества к большой войне

Глава МИД РФ Лавров в ООН предупредил о скатывании человечества к большой войне

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о том, что сегодня нельзя допустить скатывания мира к большой войне. Об этом он заявил на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра иностранных дел России, сейчас человечество стоит на развилке. Сейчас, продолжает Лавров, настал момент решать, как именно будет развиваться дальнейшая история. «В общих интересах — не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества», — заключил он.

В той же речи Лавров заявил о борьбе России с Западом за новый мировой порядок. Он в очередной раз обвинил западные страны в применении «неоколониальных методов подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование».