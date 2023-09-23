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19:10, 23 сентября 2023Мир

Лавров заявил о борьбе с Западом за новый мировой порядок

Глава МИД России Лавров заявил о борьбе с Западом за новый мировой порядок

Фото: Сергей Петров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о борьбе России с Западом за новый мировой порядок. Об этом он высказался на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«На наших глазах рождается новый мировой порядок. Контуры будущего созидаются в борьбе — между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие. И между теми немногими, кто применяет неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование», — высказался он.

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    Валентина Шварцман
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