Глава МИД России Лавров заявил о борьбе с Западом за новый мировой порядок

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о борьбе России с Западом за новый мировой порядок. Об этом он высказался на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«На наших глазах рождается новый мировой порядок. Контуры будущего созидаются в борьбе — между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие. И между теми немногими, кто применяет неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование», — высказался он.