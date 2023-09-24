Макрон назвал сроки вывода французских войск из Нигера

Макрон анонсировал выведение французских войск из Нигера до конца года

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1 назвал сроки вывода французских войск из Нигера, отметив, что это должно произойти до конца 2023 года. По его словам, Париж не намерен продолжать военное сотрудничество с мятежниками.

«Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом», — заявил он.

Макрон уточнил, что организация вывода французского военного контингента из африканской республики будет организована в ближайшее время, а окончательно данный процесс будет завершен до конца нынешнего года.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Соседние страны, входящие в ЭКОВАС, заявили в августе, что планируют военную интервенцию с целью восстановления конституционного порядка в африканском государстве. Участники объединения разработали соответствующие военные планы, однако пока так и не предприняли попытку военного вмешательства и принимают меры по урегулированию ситуации дипломатическим путем.