Назван комплекс упражнений на растяжку для выполнения шпагата

Sport24 посоветовал делать бабочку и махи ногами вбок для выполнения шпагата

Журналисты Sport24 назвали комплекс упражнений на растяжку для выполнения шпагата. Материал доступен на сайте издания.

Для начала было рекомендовано делать махи ногами вбок. Для этого в положении стоя прямую ногу необходимо поднимать до параллели с полом. Затем можно сделать бабочку. Исходное положение — сидя, ноги согнуты в коленях, стопы соединены. Далее нужно делать пружинистые движения коленями, придерживая руками стопы, а локтями надавливая на ноги так, чтобы чувствовать натяжение в мышцах.

Также для улучшения растяжки посоветовали делать два вида наклонов. Начать можно с наклонов вперед из положения сидя с расставленными в стороны ногами. Затем можно сделать складку к прямым соединенным ногам. В обоих вариантах нужно тянуться вперед так, чтобы живот и грудь были ближе к полу.

Кроме того, было предложено делать подтягивание колена. Исходное положение — лежа на спине с прямыми ногами и разведенными в сторону руками. «Сделайте вдох и подтяните к груди колено одной ноги. Помогайте руками, задержитесь в такой позе на несколько секунд. На выдохе верните ногу в исходное положение. Повторите то же самое с другой ногой», — описана правильная техника упражнения.

Завершает комплекс поза голубя. «Встаньте в планку на вытянутых руках, одну ногу согните в колене и вытяните вперед (колено должно оказаться между двумя кистями), вторую ногу оставьте сзади вытянутой прямо. Наклонитесь так, чтобы грудь оказалась на бедре, руки вытяните вперед», — так правильно выполняется данное упражнение.

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