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16:53, 24 сентября 2023Спорт

Назван комплекс упражнений на растяжку для выполнения шпагата

Sport24 посоветовал делать бабочку и махи ногами вбок для выполнения шпагата

Фото: Unsplash

Журналисты Sport24 назвали комплекс упражнений на растяжку для выполнения шпагата. Материал доступен на сайте издания.

Для начала было рекомендовано делать махи ногами вбок. Для этого в положении стоя прямую ногу необходимо поднимать до параллели с полом. Затем можно сделать бабочку. Исходное положение — сидя, ноги согнуты в коленях, стопы соединены. Далее нужно делать пружинистые движения коленями, придерживая руками стопы, а локтями надавливая на ноги так, чтобы чувствовать натяжение в мышцах.

Также для улучшения растяжки посоветовали делать два вида наклонов. Начать можно с наклонов вперед из положения сидя с расставленными в стороны ногами. Затем можно сделать складку к прямым соединенным ногам. В обоих вариантах нужно тянуться вперед так, чтобы живот и грудь были ближе к полу.

Кроме того, было предложено делать подтягивание колена. Исходное положение — лежа на спине с прямыми ногами и разведенными в сторону руками. «Сделайте вдох и подтяните к груди колено одной ноги. Помогайте руками, задержитесь в такой позе на несколько секунд. На выдохе верните ногу в исходное положение. Повторите то же самое с другой ногой», — описана правильная техника упражнения.

Завершает комплекс поза голубя. «Встаньте в планку на вытянутых руках, одну ногу согните в колене и вытяните вперед (колено должно оказаться между двумя кистями), вторую ногу оставьте сзади вытянутой прямо. Наклонитесь так, чтобы грудь оказалась на бедре, руки вытяните вперед», — так правильно выполняется данное упражнение.

Ранее тренер Марина Плеханова назвала способ похудеть с помощью дыхания и растяжки. Для этого нужно выполнить комплекс «бодифлекс».

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    Андрей Стрельцов
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