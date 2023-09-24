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11:46, 24 сентября 2023Спорт

Игрок «Интер Майами» рассказал об удивившем его поведении Месси

Футболист «Интер Майами» Кремаски рассказал, что его удивила скромность Месси

Фото: Rich Storry / Reuters

Игрок «Интер Майами» Бенха Кремаски рассказал об удивившем его поведении аргентинского форварда Лионеля Месси. Его слова приводит Infobae.

По словам Кремаски, Месси не хочет, чтобы к нему относились по-другому. «Он скромен, никогда не говорит и не делает ничего, чтобы показать, что он выше, чем другие, и мы уважаем это. Мы уважаем человека, которым он является, то, что он сделал, и то, насколько он скромен, и это то, что меня больше всего удивляет в нем», — поделился полузащитник.

36-летний Месси стал игроком клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Дарья Коршунова
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