Игрок «Интер Майами» рассказал об удивившем его поведении Месси

Футболист «Интер Майами» Кремаски рассказал, что его удивила скромность Месси

Игрок «Интер Майами» Бенха Кремаски рассказал об удивившем его поведении аргентинского форварда Лионеля Месси. Его слова приводит Infobae.

По словам Кремаски, Месси не хочет, чтобы к нему относились по-другому. «Он скромен, никогда не говорит и не делает ничего, чтобы показать, что он выше, чем другие, и мы уважаем это. Мы уважаем человека, которым он является, то, что он сделал, и то, насколько он скромен, и это то, что меня больше всего удивляет в нем», — поделился полузащитник.

36-летний Месси стал игроком клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.